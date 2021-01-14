Konya’da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "acil kullanım onayı" verilen CoronaVac aşısı, Konya’da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Konya’ya gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Konya Şehir Hastanesi'nde personellere hazırlanan özel odada ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç yaptırdı. Konya Şehir Hastanesi’nde 25, merkez ilçede 100 olmak üzere toplamda 230 aşı odasında aşılama süreci devam edecek.

Korona virüs aşısı yaptırmasının ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, tüm ülkede olduğu gibi Sağlık Bakanı’nın önderliğinde Konya’da da pandemiyle mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Aşılama aşamasına geçtiklerini kaydeden Koç, “Bakanımız ve Bilim Kurulu üyelerimiz aşı oldular. Bugün de bakanlığımızın talimatıyla tüm ülkemizde sağlık çalışanlarımıza aşılama işlemi başlamıştır. Konya’da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanımızın aşılama işlemlerini bugün sabah saat 09.00 itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Bu sistem gayet şeffaf. Herkesin T.C. kimlik numarasına göre tanımlanmış, yetkilendirilmiş, hekim ve sağlık çalışanları tarafından aşının barkoduna okutularak yapılan kişiye özel bir işlem. Burada bakanlığımızın yetkilendirdiği, izin verdiği kişiler pandemide ön planda, ön safta olan sağlık çalışanlarımız. Bugüne kadar hep birlikte çok büyük bir mücadele verdik ve çok yorulduk. Bu işin nihai noktası aşı işlemi” dedi.



“33 hastanede ve 216 aile sağlığı merkezi aşılama yapıyor”

Konya genelinde kamu, özel, üniversite olmak üzere 33 hastanede ve 216 aile sağlığı merkezinde aşılama yapılacağını anlatan Mehmet Koç, “İlk etapta sağlık çalışanlarımız randevu alarak aşılama işlemlerini yaptıracaklardır. Bakanlığımızın belirlediği risk gruplarına göre aşılama hizmetlerimiz devam edecek. Sağlık çalışanlarımızdan sonra 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanları aşılayacağız. Daha sonra huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde bulunan yaşlılarımızı aşılayacağız. Daha sonra 65 yaş üstü bütün nüfusu aşılayacağız. Daha sonra da yine bakanlığımızın belirlediği risk grupları talimata göre aşılanacaktır. Konya şu anda ekipman olarak, fiziki şartlar olarak her şeyiyle hazır durumda. Ülkemize, Konya'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



“Yataklar ve polikliniklerde yoğunluk önceki aya göre azalmış durumda”

Konya’da 230 aşı odasında aşılama olduğunu aktaran Mehmet Koç, “Şehir Hastanesi'nde 50 tane aşı odamız var. Bu aşı odalarımız 09.0017.00 ve 17.0024.00 arası çalışacak. Vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın daha rahat hizmet alması adına mesai sonrası sayılarımız her hastanemizde daha çok olacak. Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimiz de vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşamaktayız. İnşallah bu düşüş devam eder. Pandeminin pik yaptığı dönemlere göre gerek yoğun bakımlarımız gerek hasta yataklarımız ve polikliniklerimizde yoğunluk önceki aya göre azalmış durumda” şeklinde konuştu.

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