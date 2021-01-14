Konya'da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı olmaya başladı (2)



25 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI AŞI OLACAK

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da bugün sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu. Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanının aşı olacağını belirten Koç, "Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanımızın aşılama işlemini bugün başlatmış bulunuyoruz. Bu sistem gayet şeffaf bir sistem. Herkesin T.C. kimlik numarasına göre tanımlanmış, yetkilendirilmiş, hekim ve sağlık çalışanlarınca aşının barkodu okutularak yapılan kişiye özel bir işlem. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş ve üstü kronik hastalıkları olanlar büyüklerimizi, daha sonra huzurevi ve yaşlı bakım evinde bulunanları, sonra da 65 yaş üstü bütün nüfusu aşılacağız. Ardından bakanlığımızın belirlediği risk grupları talimata göre aşılanacak" dedi.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AZALDI

Koç, kentteki koronavirüs vaka sayısında azalma olduğunu belirterek, "Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde vaka sayılarında önemli düşüş yaşamaktayız. Pandeminin pik yaptığı dönemlere göre gerek yoğun bakımlarımız, gerek hasta yataklarımız ve polikliniklerimizde yoğunluk önceki aya göre azalmış durumda" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2021-01-14 16:11:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.