Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak



Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da düzenlemesi yapılan Mevlana Meydanı için, ''Mevlana Meydanı ve çevresi yeni çehresine kavuştuğunda; İngiltere´de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı; Almanya´da özgürlüğün simgesi Berlin Meydanı; Semerkant´ta ilmin ve sanatın simgesi Registan Meydanı, Saraybosna için Tarihi Başçarşı Meydanı neyse Türkiye için de, dünya için de sevginin, hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlana Çarşısı ile Yeni Altın Çarşısı dönüşüm projeleri ve 82 bin metrekarelik alana inşa edilecek Millet Bahçesi'nin temel atla ve toplu açılış törenine katıldı.

'MİLLET BAHÇEMİZİ 108 BİN METREKARELİK DEVASA ALANA YAPIYORUZ'

Bakan Kurum, Konya'da yapılacak olan Millet Bahçesi'nin eski stadın bulunduğu 108 bin metrekarelik bir alana yapılacağını hatırlattı. Kurum, ''Millet bahçemizi, çocuklarımız için tenis kortu, basketbol sahası, satranç grubu, oyun alanlarıyla, yine gençlerimizin kitap okuyacakları millet kıraathanesiyle, göledi, Türk-İslam Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla Konya´mıza, Konyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz. Yatırım bedeli 44.5 milyon lira olan bu millet bahçemizi, 108 bin metrekarelik devasa bir alanda yapıyoruz. Projemizi inşallah bu yılın ağustos ayında tamamlayıp sizlerin, Konyalı hemşerilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine bu millet bahçemizde, selâtin camileri gibi kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan çok güzel bir camimizi de Konyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 23 metre kubbe çapıyla, 59 metre yüksekliğindeki 4 minaresiyle, açık avlusuyla birlikte 14 bin 400 kardeşimizin aynı anda saf tutacağı camimizin de temellerini bugün atıyoruz. Yeni millet bahçemiz, yeni camimiz, Konya için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MEVLANA MEYDANI DÜNYANIN ÖNEMLİ MEYDANLARI ARASINA GİRECEK

Konya'nın çehresini dünya ülkelerinin önemli merkezleri arasına gireceğini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

''Ağaçları, binbir renkli çiçekleri, geniş yeşil alanlarıyla Mevlana Meydanı ve çevresi yeni çehresine kavuştuğunda İngiltere´de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı, Almanya´da özgürlüğün simgesi Berlin Meydanı, Semerkant´ta ilmin ve sanatın simgesi Registan Meydanı, Saraybosna için Tarihi Başçarşı Meydanı neyse, Türkiye için de, dünya için de sevginin, hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi Mevlana Meydanı olacaktır" dedi.

Bakan Kurum, canlı bağlantı yoluyla, temel atma ve proje başlangıçlarının startını verdi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-15 12:55:49



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