Suları çekilen Beyşehir Gölü'ne damacanalarla su döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suları çekilen Beyşehir Gölü'ne damacanalarla su döktü

İHA

Suları çekilen Beyşehir Gölü'ne damacanalarla su döktü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir esnaf, yağış yetersizliği nedeniyle suları çekilen Beyşehir Gölü'ne ve göl kıyılarında yaşanan ördek ölümlerine dikkat çekmek amacıyla "Gölümüzde bir bardak suyun da senin olsun" kampanyası başlatarak göl kıyısına damacanalarla su döktü.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü konumundaki Beyşehir Gölü'nün suları kuraklık ve yağış yetersizliği nedeniyle çekildi. Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesinin ardından ilçede esnaflık yapan Ali Akkoca, sosyal medya üzerinden "Gölümüzde bir bardak suyun da senin olsun" kampanyası başlattı. Yağmur sularını kova, bidon ve damacanalara dolduran Ali Akkoca, suları işyerinde çalışanlarla birlikte Beyşehir Eşrefoğlu Köprüsü'nden göl yüzeyine döktü.
Beyşehirlilerin, Beyşehir Gölü'nün kurumaya yüz tuttuğunu ve gölle ilgili çok sıkıntılı bir durum yaşandığını sosyal medyadan günlerce dile getirdiğini ifade eden Ali Akkoca, kendisinin de bunu dile getirdiğini kaydetti. Akkoca, "Fakat, bu sıkıntıları göstermek için bir kampanya başlatmak istedim. Bu kampanya ile gölümüzün sıkıntısının nasıl giderilebileceğini, gölümüze bir katkı sağlamak için neler yapılabileceğini düşündüğümüzde, 'gölümüzde bir bardak su da senin olsun' kampanyası yapmak istedik. Onun için yağmurlar yağdığı zaman gölümüze ulaşmayan suları bidonlara doldurarak gölümüze getirip dökerek bir farkındalık oluşturmak, kuruyan gölümüze bir dikkat çekmek, yetkililere bir şey anlatalım istedim" dedi.

"Her gün 100150 tane ördek ölüyor"
Başlattığı kampanyaya kısa sürede büyük bir destek geldiğini, kendisi gibi kaplara doldurduğu yağmur sularını göle bıraktığını gösteren görsellerin kendisine ulaşmaya başladığını anlatan Akkoca, "Ben zaman zaman bu gölün kenarını geziyorum. Bu gölde yaşayan 16 tane balık türü, yaklaşık 163 tane kuş türü, 405 tane bitki türünden günlerdir artık feryat geliyor. Su ördeği diye bildiğimiz mekeler, ördekler günlük 100150 tane ölüyor. Sizler de kenarda görebilirsiniz, biz bunları barınaklardaki hayvanlara atıyoruz. Tekrar insanlar görür de utanırız diye bu ördek leşlerini köprülerin altında saklıyoruz, kaybediyoruz. Buradan artık Beyşehir'deki yetkililerin bize destek vererek, Ankara'daki mercilere, Konya Valiliğine, DSİ yetkililerine gölümüze gelen kaynakların daha iyi gölümüze ulaşabilmesi için derelerin temizlenmesi, dağlardan inen suların gölümüze ulaşması için bir çaba sarf edilmesi ve bu gölümüzde biriken suyun kaç milyon metreküpünün Konya Ovası'nı sulamak için gönderilebileceğinin, kaç milyon metreküpünün gölümüzde tutularak buradaki hayvanların, kuşların, bitkilerin ve bizim içme suyu olarak kullandığımız bu suyun bize ne kadarının bırakılabileceğinin hesaplarının yapılması gerekiyor. Benim bir esnaf olarak vicdanım bundan muzdarip. Ben bu konuda için çeşitli çalışmalar, bir şeyler yapmak için mücadele ediyorum. Bu mücadeleye destek bekliyorum. Daha sonra bu yetkililerden gerekli çalışma ve atılımlar olmazsa bu kampanyaları daha da ileri götürerek değişik kampanyalarla Beyşehir'in sesini, Beyşehir Gölü'nün feryadını duyuracağım, çünkü gölümüz can çekişiyor" diye konuştu.
Göldeki suyun azlığından dalgalanmanın da olmadığını vurgulayan Akkkoca, "Göl iyice kurumaya doğru gidiyor. Bunun için bir an önce gölümüze su takviyesi yapılırsa Anamas'tan, Toroslar'dan Akdeniz'e boşa akıp giden dökülen suları göllerimize doğru çevirebilirsek bu tarafa, gölümüzü kurtarabiliriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve ...
Bakan Kurum, şehidin ismi verilen Yunus Mermer Cami'sinin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, şehidin ismi verilen Yunus Mermer ...
(Düzeltme) Bakan Kurum: “Yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 38 projemizi de büyük oranda tamamladık” "14 ilçemizde 6.950 konut inşa ediyoruz" “44 ilimizde 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz”
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bakan Kurum: “Yatırım değeri 1.6 milyar ...
Kızılay Kulu’da 380 ünite kan aldı
YEREL HABERLER Kızılay Kulu’da 380 ünite kan aldı
Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve vuslatın simgesi olacak
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Mevlana Meydanı; hoşgörünün, vefanın ve ...
Bakan Kurum: “Yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 38 projemizi de büyük oranda tamamladık” "14 ilçemizde 6.950 konut inşa ediyoruz" “44 ilimizde 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 38 ...
Konya'daki bacanak ve kayınpeder cinayeti kamerada
YEREL HABERLER Konya'daki bacanak ve kayınpeder cinayeti kamerada
Konya'da bacanağını ve kayınpederini öldüren zanlının cinayet anı kamerada
YEREL HABERLER Konya'da bacanağını ve kayınpederini öldüren zanlının ...
Konya'da kayınpederi ve bacağını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da kayınpederi ve bacağını öldüren zanlı ...
Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Üvey oğlunu hortumla döverek öldüren kadına, ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Üvey oğlunu hortumla döverek öldüren kadına, ...
Konya’da sebze meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da sebze meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 ...
Konya'da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı olmaya başladı (2)
YEREL HABERLER Konya'da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı ...
Beyşehir'de sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşıyı yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir'de sağlık çalışanlarına ilk korona virüs ...
Konya’da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Konya’da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Kayınpederini ve bacanağını, hakkında şikayetçi oldukları için öldürmüş
YEREL HABERLER Kayınpederini ve bacanağını, hakkında şikayetçi ...
Kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı yakalanmasa kayınbiraderini de öldürecekmiş Konya'da kayınpederi ve bacağını öldüren zanlının polisteki ifadesinde kayınbiraderini de öldürmeyi planladığını söylediği öne sürüldü
YEREL HABERLER Kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı yakalanmasa ...
Selçuklu'da Sıfır Atık Seferberliği 2021'de de sürecek
YEREL HABERLER Selçuklu'da Sıfır Atık Seferberliği 2021'de de ...
Kompen şimdi de Nijer Cumhuriyeti’nde
YEREL HABERLER Kompen şimdi de Nijer Cumhuriyeti’nde
Konya'nın Yunak ilçesinde ilk Covid-19 aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Konya'nın Yunak ilçesinde ilk Covid-19 aşısı yapıldı
Hadim'de kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Hadim'de kar yağışı etkili oluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya’ya geliyor
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya’ya geliyor
Piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi yakalandı
Konya’da araçtan 73 adet tabanca çıktı
YEREL HABERLER Konya’da araçtan 73 adet tabanca çıktı