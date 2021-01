Suları çekilen Beyşehir Gölü'ne damacanalarla su döktü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir esnaf, yağış yetersizliği nedeniyle suları çekilen Beyşehir Gölü'ne ve göl kıyılarında yaşanan ördek ölümlerine dikkat çekmek amacıyla "Gölümüzde bir bardak suyun da senin olsun" kampanyası başlatarak göl kıyısına damacanalarla su döktü.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü konumundaki Beyşehir Gölü'nün suları kuraklık ve yağış yetersizliği nedeniyle çekildi. Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesinin ardından ilçede esnaflık yapan Ali Akkoca, sosyal medya üzerinden "Gölümüzde bir bardak suyun da senin olsun" kampanyası başlattı. Yağmur sularını kova, bidon ve damacanalara dolduran Ali Akkoca, suları işyerinde çalışanlarla birlikte Beyşehir Eşrefoğlu Köprüsü'nden göl yüzeyine döktü.

Beyşehirlilerin, Beyşehir Gölü'nün kurumaya yüz tuttuğunu ve gölle ilgili çok sıkıntılı bir durum yaşandığını sosyal medyadan günlerce dile getirdiğini ifade eden Ali Akkoca, kendisinin de bunu dile getirdiğini kaydetti. Akkoca, "Fakat, bu sıkıntıları göstermek için bir kampanya başlatmak istedim. Bu kampanya ile gölümüzün sıkıntısının nasıl giderilebileceğini, gölümüze bir katkı sağlamak için neler yapılabileceğini düşündüğümüzde, 'gölümüzde bir bardak su da senin olsun' kampanyası yapmak istedik. Onun için yağmurlar yağdığı zaman gölümüze ulaşmayan suları bidonlara doldurarak gölümüze getirip dökerek bir farkındalık oluşturmak, kuruyan gölümüze bir dikkat çekmek, yetkililere bir şey anlatalım istedim" dedi.



"Her gün 100150 tane ördek ölüyor"

Başlattığı kampanyaya kısa sürede büyük bir destek geldiğini, kendisi gibi kaplara doldurduğu yağmur sularını göle bıraktığını gösteren görsellerin kendisine ulaşmaya başladığını anlatan Akkoca, "Ben zaman zaman bu gölün kenarını geziyorum. Bu gölde yaşayan 16 tane balık türü, yaklaşık 163 tane kuş türü, 405 tane bitki türünden günlerdir artık feryat geliyor. Su ördeği diye bildiğimiz mekeler, ördekler günlük 100150 tane ölüyor. Sizler de kenarda görebilirsiniz, biz bunları barınaklardaki hayvanlara atıyoruz. Tekrar insanlar görür de utanırız diye bu ördek leşlerini köprülerin altında saklıyoruz, kaybediyoruz. Buradan artık Beyşehir'deki yetkililerin bize destek vererek, Ankara'daki mercilere, Konya Valiliğine, DSİ yetkililerine gölümüze gelen kaynakların daha iyi gölümüze ulaşabilmesi için derelerin temizlenmesi, dağlardan inen suların gölümüze ulaşması için bir çaba sarf edilmesi ve bu gölümüzde biriken suyun kaç milyon metreküpünün Konya Ovası'nı sulamak için gönderilebileceğinin, kaç milyon metreküpünün gölümüzde tutularak buradaki hayvanların, kuşların, bitkilerin ve bizim içme suyu olarak kullandığımız bu suyun bize ne kadarının bırakılabileceğinin hesaplarının yapılması gerekiyor. Benim bir esnaf olarak vicdanım bundan muzdarip. Ben bu konuda için çeşitli çalışmalar, bir şeyler yapmak için mücadele ediyorum. Bu mücadeleye destek bekliyorum. Daha sonra bu yetkililerden gerekli çalışma ve atılımlar olmazsa bu kampanyaları daha da ileri götürerek değişik kampanyalarla Beyşehir'in sesini, Beyşehir Gölü'nün feryadını duyuracağım, çünkü gölümüz can çekişiyor" diye konuştu.

Göldeki suyun azlığından dalgalanmanın da olmadığını vurgulayan Akkkoca, "Göl iyice kurumaya doğru gidiyor. Bunun için bir an önce gölümüze su takviyesi yapılırsa Anamas'tan, Toroslar'dan Akdeniz'e boşa akıp giden dökülen suları göllerimize doğru çevirebilirsek bu tarafa, gölümüzü kurtarabiliriz" dedi.

