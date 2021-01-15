Konya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 farklı şebekenin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kimliğini belirleyip teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışmaların ardından farklı zamanlarda, suç şebekelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 araç içinde yapılan aramada, 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-15 16:57:33



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