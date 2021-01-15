Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYAAntalya kara yolu Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan ve akşamüzeri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle TIR´ların geçişine izin verilmiyor. Polis ekipleri zincir bulunan diğer araçların ise geçişine izin veriyor.
SeydişehirAntalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle trafik ekiplerince, Marangozlar Kavşağı'nda TIR´ların geçişine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, Karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2021-01-15 20:16:45
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