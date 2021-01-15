Alkollü genç, kardeşini ve kendisini bıçakla yaraladı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYAAntalya kara yolu Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan ve akşamüzeri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle TIR´ların geçişine izin verilmiyor. Polis ekipleri zincir bulunan diğer araçların ise geçişine izin veriyor.

SeydişehirAntalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle trafik ekiplerince, Marangozlar Kavşağı'nda TIR´ların geçişine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, Karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-01-15 20:16:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.