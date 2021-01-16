Konya’ya yılın ilk karı yağdı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya kent merkezine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.

Konya’nın beklediği kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Hafif kar yağışı gece saatlerine kadar devam ederken, kentte bazı bölgeler yer yer beyaza büründü. Karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, merkez ilçelerde de kendini gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.