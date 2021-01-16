Süper Lig: Konyaspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 19. Haftasında Konyaspor, Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Berkan sol kanattan ceza yayı üzerine çevirdi. Soner topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

17. dakikada Göztepe’de sol çaprazdan kullanan Berkan’ın serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mihojevic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 01

26. dakikada Konyaspor’da sol kanattan yapılan orta savunmadan döndü ve Cikalleshi’nin önünde kaldı. Cikalleshi’nin şutunda kalcei İrfan Can’ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan ilerleyen Ndiaye, ceza sahasında Zulj’u topla buluşturdu. Zulj düzgün vurdu ve farkı ikiye çıkaran gölü kaydetti. 02

34. dakikada Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortada Jevtovic kafayı vurdu. Kaleci İrfan Can’dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can’ın ellerinde kaldı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alpaslan Dedeş xx,Kemal Yılmaz xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic x, Anicic xx, Abdülkerim xx, Ömer Ali xx, Jevtovic xx, Diomande xx, Shengelia xx, Amir xx, Cikalleshi xx, Kravets xx

Yedekler: Eray, Milosevic, Bytyqi, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: İrfan Can xxx, Murat xx, Titi xx, Mihojevic xxx, Berkan xx, Zulj xxx, Nwobodo xx, Soner x, Halil xx, Tripic xx, Ndiaye xx

Yedekler: Megyeri, Kerim, Kubilay, Ideye, Yalçın, Atınç, Batuhan, Burak, Beykan, Napoleoni

Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz

Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30) (Göztepe)

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