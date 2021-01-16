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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasin Güleryüz: "Konyaspor'u çok iyi bir şekilde analiz ettik"

İHA

Yasin Güleryüz: "Konyaspor'u çok iyi bir şekilde analiz ettik"

Göztepe Teknik Sorumlusu Yasin Güleryüz, Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini ve büyük bir zaferle oyunu bitirdiklerini söyledi.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor'u 32 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Yasin Güleryüz, hafta içi rakip takımı iyi analiz ettiklerini ve her iki takım için de zorlu ve stresli bir maç olduğunu ifade ederek, "Biz 6 haftadır kazanamamış olmanın bir gerginliğiyle geldik. Bizim için özel bir gündü. Hafta başından beri çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Maça kontrollü başladık. Konyaspor'un da kontrollü başlayacağını biliyorduk. Bloklar arası mesafeleri kısaltan, topun olduğu bölgeye yoğunlaşan ve orada rakibi hataya zorlayan, ters toplarla da oyunu açıp sonuca ulaşmaya çalışan bir ekipti. Zorda kaldığı anlarda ise yanlardan etkili olmaya çalışıyorlardı. Hafta başından beri tüm analiz ekiplerimizle Konyaspor'u çok iyi bir şekilde inceleyip analiz ettik. Biz de onlara karşı tezler geliştirdik. Sonuçta onların da güçlü olduğu yerden, yan toptan gol bularak kazandık" diye konuştu.

"21'den sonra biraz panikledik"
Maçın iki takımın kontrollü oyunuyla başladığını anlatan Güleryüz, "Golü bulduktan sonra ise bizim üzerimizdeki psikolojik baskı azaldı. O arada biraz daha top tutabilseydik belki ikinci golden sonra üçüncü ve dördüncü golü bulabilirdik. Buna yakın fırsatlar bulduk. 21'den sonra biraz panikledik. Acaba yine mi kaybedeceğiz ya da yine mi berabere kalacağız diye panikledik. O panik havası on dakika sürdü. Ardından kendimize gelip üçüncü golü bulduktan sonra teknik heyet ve takım halinde maçı kazanacağımıza inandık. Son 510 dakika futboldan uzak yan toplarla vakit geçirdik. Maçı büyük bir zaferle bitirdik. İzmir'e çok mutlu ve şen dönüp, önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hiç ara vermeden başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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