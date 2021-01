Yoldan çıkan kamyonet şaha kalktı: 1 yaralı

Bir geldi pir geldi! Her şey var...

Konya’nın Akşehir ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin araziye yuvarlanarak adeta şaha kalktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde olan Süleyman C. (42) yönetimindeki 34 ND 1195 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonu karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye yuvarlandı. Kaza sonrasında kamyonet bagaj kapılarının üzerinde adeta şaha kalkarak dik durdu. Kazada yaralanan sürücü Süleyman C., Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

