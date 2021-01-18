Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken koca: Kazara oldu (2)



'BEN CANI DEĞİLİM'

Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile 1,5 yaşındaki kızı Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A. eşinin üzerine kasıtlı olarak su dökmediğini öne sürdü. Ali A. şunları söyledi:

''Eşim beni çocuğuma bakmam için kaldırmıştı. Kahvaltı için kaldırmadı. 'Kalk ben rahatsızım gece geç yattım' dedi. Ben de 'Ben de geç yattım. Çocuğa sen bak. Kalktıktan sonra bakarım' dedim. Bunun üzerine 'O zaman kalk. Kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Çocuğa da sen bakacaksın' dedi. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra siniye odayı getirdim. 'Siz yeyin. Benim erkenden kahvaltı yapamadığını sende biliyorsun' diyerek oda da yatmak istedim. Sonra bana hakaretlerde bulundu. Hatırını kırmamak için kalktım. Kalktıktan sonra da bana ve aileme hakaret etti. Bende onun ailesine hakaret edince, benim üzerime saldırdı. Ben de o sırada çay döküyordum. Sol tarafımda kızım vardı. Benim kolum da yanık. Kolumda ve boğazımda tırnak izleri var. Çaydanlığı havaya kaldırdıktan sonra sıcak su hem benim koluma, hem onun sırtına döküldü. ''

Sıcak su döküldükten sonra dolaba gidip yoğurt getirdiğini belirten Ali A., ''Bunun üzerine dolaba gittim. Yoğurt aldım, geldim sürdüm. Eşim bilerek bağırmaya başladı, 'Ambulans çağıracağım. Darp raporu alacağım' diyerek bağırmaya başladı. Ben eşimi kesinlikle banyoya sürüklemedim. Eşimin kesinlikte darp raporu yok. Ben kendime darp raporu aldım. Bana iftira atıyor ve medya üzerinden baskı yapıyor. Ceza almam için elinden geleni yapıyorlar. Ben 'Seni öldürür, 3-5 yıl yatar çıkarım' demişim. Kesinlikle böyle bir şey demedim. Uyuşturucu kullanıyor diye de iftira atmış. Bunun için kanıma da bakabilir, en küçük bir şey çıkarsa devlet ne derse yaparım'' diye konuştu.

Kendisinin cani olmadığını ifade eden Ali A. ''Ben cani değilim. İnsan evladını yakabilir mi? Benim çocuğumun ayağına su sıçradığından haberim bile yok. Benim evim eski ve kapının kilidi de yok. Eşimin hemen komşuya gitti. Ben bilerek yapmadım. Kazara yaptım. İnsanlar kendi koluna dökebilir mi? Kasıtlı bir şey kesinlikle yoktur.'' dedi.Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2021-01-18 16:58:56



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