Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Barış Yardımcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'ndaki imza törenine, kulübün genel menajeri Seçkin Özdil ve yeni transfer Barış Yardımcı katıldı. Deneyimli futbolcu törende kendisini 1,5 yıllığına Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Daha önce Menemenspor, Hatayspor, Gaziantep, Bursaspor, Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza töreni

Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-18 18:17:28



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