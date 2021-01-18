NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu: "Yükseköğrenimde marka olacağız"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, yaptıkları çalışmalar ve devam eden projelerle yükseköğrenimde markalaşma hedefi doğrultusunda güzel neticeleri en kısa zamanda alacaklarına inandığını söyledi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonunda düzenlenen basın toplantısında, 2020 yılının üniversite açısından değerlendirmesini yapan Rektör Zorlu, gündemde olan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Zorlu, Temmuz ayında üniversitenin 10. yılını kutladıklarını belirterek, “Necmettin Erbakan Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılında geriye dönüp yapılan çalışmalara bakınca; marka değeri yüksek, yenilikçi ve dinamik bir devlet üniversitesi olduğumuzu görüyorum. 2020 yılı içerisinde çeşitli yarışma, proje ve çalışmalarda üniversitemizden hem öğrencilerimizin hem de kıymetli akademisyenlerimizin önemli başarılar elde ettiklerini takdirle takip ettik. NEÜ’nün Eseri olarak adlandırdığımız başarılarımız yıl boyunca bizleri gururlandırmaya devam etti. Öğrencilerimizin katıldığı birçok yarışma ve projede, fen bilimlerinden sosyal bilimlere birçok alanda göğsümüzü kabartan sonuçlar elde ettik” dedi.

Pandemi sebebi ile fiziki içerikler nispeten azalsa da ikinci altı ayda çevrimiçi etkinlikleri artırdıklarını kaydeden Rektör Zorlu, “Üstelik sayıca artırmakla kalmadık, aynı zamanda da geniş bir yelpazede içerikler sunduk. Daha güzel bir gelecek inşa etme hususunda üstlendiğimiz görevi pandemi gibi zorlu bir süreci yaşarken yürütebilmek bizler için son derece önemli bir husustur. Gerek çalıştaylar, gerek webinarlar, gerekse de sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz faaliyetler hakikaten takdire şayan. Halihazırda üniversitemiz, ülkemizin en fazla webinar programı yapan üniversitelerinin başında gelirken, dört sempozyumu geniş bir katılımla online ortamda gerçekleştirme başarısı göstermiştir. Ekim 2020’den yılsonuna kadar olan zaman diliminde üniversitenin uzaktan eğitim sürecinde elde ettiği veriler de bizi memnun etmiştir” dedi.



“Türkiye’nin uluslararası bağlamdaki rekabetçi konumuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz”

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin, akademik başarılarından bahseden Rektör Zorlu, “Uluslararası eğitim almış, ulusal ve uluslararası etkili bilimsel araştırmalara sahip, alanında tanınan akademisyenleri kadromuza dahil ettik, ediyoruz. Bilimsel çalışmalarımızla, milli kalkınma politikalarının geliştirilmesine verdiğimiz desteğin yanı sıra ekonomiye ve endüstriye sağladığımız katma değer ile Türkiye’nin uluslararası bağlamdaki rekabetçi konumuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Gelecek yıllar bize çok daha iyi gelecek, buna inanıyoruz. Yükseköğretimin uluslararasılaşması, dünya genelindeki üniversiteler arasında daha fazla etkileşim ve iş birliği için önemli fırsatlar sunmaktadır. Varlığımızı ve başarılarımızı küresel girişimler ve iş birlikleri açısından pekiştirmek için Uluslararasılaşma Stratejisi Belgesini oluşturduk. Bugün itibari ile 1.621 olan uluslararası öğrenci sayımızı 2025 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakam, toplam öğrenci sayımızın yüzde 10’una tekabül edecek. Yurtdışında öğrenim veya staj hareketliliğinde bulunan öğrencilerimizin sayısını yüzde 5’e ulaştırmak, gönüllü elçilerimiz olan uluslararası mezunlarımız ile güçlü bir bağ oluşturmak için Mezunlar Ofisi kurmak, uluslararası büyük ölçekte hibe projeleri üretmek ve çift diploma programlarına ev sahipliği yapmak, NEÜ Uluslararası Bursunu başlatmak, ortaya koyduğumuz stratejik hedeflerin başlıcaları olmak üzere bir kısmını teşkil etmektedir. Misyonumuz, uluslararası yetenekleri üniversitemize kazandırmak ve kendi öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi yurtdışındaki akranlarıyla etkileşim kurmaya teşvik etmektedir. Sayısı otuzu aşan veri tabanına erişimi bulunan üniversitemizin yayınevi ve kütüphane kaynaklarının ulusal ve uluslararası alanda tanınan hizmetleriyle gurur duyuyoruz. Yayıncılık alanındaki faaliyetler, elbette üniversitelerin başarısına etki eden en önemli faktörlerden birisidir. Bu bağlamda 2020 yılında yayıncılık faaliyetlerimizi konsolide ve koordine etmek ve üniversitemize akademik alanda katkı sunmak üzere NEÜ Yayınevini aktif olarak faaliyete geçirdik. NEÜ Yayınevi, Wiley ve Springer dahil olmak üzere en prestijli yayınevleriyle stratejik ortaklıklar kurdu. Akademik personelimiz tarafından üretilen projeler ve yayınlarla araştırma kalitemizin üstünlüğünü ön plana çıkarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Yükseköğrenimde markalaşma hedefimiz doğrultusunda güzel neticeler alacağız”

Yabancı dilin hayatımızın bir gerçeği olduğunu ve bunun akademik hayatta daha fazla ön plana çıktığını ifade eden Rektör Zorlu, “Hem bireysel hem de kurumsal manada performansın artmasında en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu manada; Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesindeki eğitimlerimizi yoğunlaştırarak, öğrenci ve akademisyenlerimize yönelik kurslarımızı sayıca artırdık, içerik bakımından da zenginleştirdik. Doktora programlarında zorunlu olan yabancı dili, yüksek lisans yapmak isteyen araştırmacılar için de zorunlu kıldık. Ayrıca, yabancı dille eğitim veren 5 program daha açarak toplamda 13 programa ulaştık. Yedi programımızın da şu an teklif aşamasında olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Diğer taraftan, yıl içerisinde 1 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 5 uygulama ve araştırma merkezi, 5 bölüm, 11 anabilim dalı, 1 bilim dalı, 1 anasanat dalı, 25 önlisans/lisans programı, 13 tezli yüksek lisans programı, 6 tezsiz yüksek lisans programı ve 8 doktora programı açarak akademik yapımızı daha da güçlendirdik. Yükseköğrenimde markalaşma hedefimiz doğrultusunda güzel neticeleri, en kısa zamanda alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

2019 yılında akademisyenlerin de destekleriyle ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerine burs vermeye başladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Cem Zorlu şöyle devam etti:

“2019’da her ay 112 öğrencimize burs vermiştik, 2020 yılında fiziki eğitim olmasa da aynı şekilde bu öğrencilerimize burs vermeyi sürdürdük. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hem öğrenci sayısını hem de verdiğimiz burs miktarını artırmayı arzu ediyoruz. Öğrenci Destek Merkezimiz, 6 senedir öğrencilerimize psikolojik destek hizmeti sağlıyor. NEÜ Artı Kariyer Merkezimiz de öğrencilerimize kılavuz olan yeni birimlerimizden birisi. 2020 yılının en önemli gelişmelerinden birisi, merkezi kütüphanemizin yapımına ilişkin attığımız adım oldu. Üniversitemize çok değerli katkıları olan AhmetNezahat Keleşoğlu Vakfı ile el sıkıştık. İnşallah bu yıl temelimizi atacağız ve en kısa süre içerisinde yapımını tamamlayarak hizmete açacağız.”



Üniversite Sanayi işbirliği

NEÜ Rektörü Zorlu, işinin ehli, mesleğinin erbabı mezunlar yetiştirmek için özellikle uygulama alanlarında iş birliklerine önem verdiklerini kaydederek, “Organize sanayi bölgeleri ve özel sektör kuruluşları ile süreklilik arz eden bir yapıda ilişki içerisindeyiz. Bu yönümüzle hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimizin çeşitli uygulama ve projelere doğrudan erişmelerine yardımcı oluyoruz. Hem şehrimiz hem de dış dünya ile kurduğumuz geniş ve çeşitli bağlantılarımızın, akademi endüstri işbirliği ve dayanışmasına örnek teşkil edecek bir sinerji ortaya çıkarmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. 2020 yılı sonu itibari ile 13 öğretim üyemiz Konya sanayisinde ArGe projelerine danışmanlık yapıyor. 6 öğretim üyemiz teknoloji geliştirme bölgelerinde bilişimyönetim, endüstriyel otomasyon, tıbbi aromatik, makine imalatı ve enerji alanlarında firma kurmuş vaziyetteler. Konya sanayisinde bulunan firmaların ArGe merkezleri ile iş birliği protokolü imzalayarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sunuyoruz. Önceki dönemlerde 5 firma ile anlaşmamız vardı, 2020 yılında bu sayıyı 15’e çıkardık. İçerisinde yer aldığımız araştırma geliştirme projeleri ile ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak toplam 22 milyon TL katkı sağlıyoruz. Konya turizmine katkıda bulunmak için de çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında ilk kez gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, üniversitemiz bünyesinde ‘Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi’ni kurduk. Konya’da Sıfır Atık Belgesi alan ilk kamu üniversitesi olduk” dedi.



“Toplam 210 yatağımızı Covid vakalarına tahsis ettik”

Sağlık alanında yapılanlarla ilgili bilgiler veren Rektör Zorlu, “Üniversitemizi temsil eden Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi maalesef hala sürmekte olan pandemi sürecinde şehrimize en üst düzeyde katkı sundu, sunuyor. Hastanemizde, pandeminin ilk haftalarında hızlıca diğer polikliniklerden uzak bir mekanda Covid19 polikliniği oluşturduk. 185 servis ve 25 yoğun bakım olmak üzere toplam 210 yatağımızı Covid vakalarına tahsis ettik, 2020 sonu itibari ile hazırladığımız immün plazma ise 3 bin 899 adet. Dört ameliyathanemizi izole ederek sadece Covid19’lu hastalara hizmet verecek şekilde tahsis ettik. Bu süreçte Koronavirüs dışı alanlarda da hizmetlerimizi sürdürdük elbette. Geçen seneki kapasitemizin yüzde 80’ine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Diş Hekimliği Fakültemizi yılın ortalarında yeni binasına taşıdık. Pandemiye uygun olarak hastayı fakültede daha az tutacak, hızlı ve güvenilir tedavi yöntemleri gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Üniversite bünyesinde bugün itibari ile 125 öğrenci topluluğu olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, bu topluluklara üye olan 8 bin öğrenci bulunduğunu, üye sayısını, iki yıl içerisinde en az iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalar planladıklarını ifade etti. Necmettin Erbakan Üniversite Vakfı’nın da hayırlı olmasını dileyen Rektör Zorlu, “Vakıfların, üniversitelerin gelişimlerinde ön açıcı bir misyonu olduğu bir gerçek. Geçtiğimiz yıl adım attığımız vakfımızın kuruluşunu güçlü ve adanmış bir yönetim teşekkül ettirerek 2020 yılında tamamladık” diye konuştu. Basın Buluşması, Rektör Zorlu’nun basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

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