Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken koca: Kazara oldu (3)

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Konya'da sabah kahvaltı yapması için kendisini uyandıran 5 yıllık eşi Rukiye A. ile kızı 1,5 yaşındaki Eylül'ü, üzerlerine sıcak su dökerek haşlayan ve adli kontrolle serbest bırakılan oto tamircisi Ali A., Cumhuriyet Başsavcılığı ve genç kadının avukatının itirazı üzerine akşam saatlerinden yeniden gözaltına alındı. Ali A., 'Kasten yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-01-18 20:29:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.