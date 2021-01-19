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'Türkiye'de dijital teknoloji, beka meselesi haline geldi'

DHA

'Türkiye'de dijital teknoloji, beka meselesi haline geldi'


Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Tekin, haberleşme uygulaması 'WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu güvenlik sözleşmesinin ardından Türkiye'de dijital teknolojinin beka meselesi haline geldiğini belirterek, yerli ve milli uygulamalara dikkat çekti. Tekin, "Yarın öbür gün yabancı firmalar bu programı 'Kapatacağım, benim işletim sistemimi kullanamazsın' dediği zaman biz ne yapacağız? Kendi milli uygulamalarımızı yaygınlaştırmazsak aynı elektriğin kesilmesi gibi suyun kesilmesi gibi bir doğal afetin olması gibi etkileri kendi hayatımızda, iş hayatımızda, kamu hayatında karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
En çok kullanılan haberleşme uygulaması 'WhatsApp' tarafından geçen günlerde 'Gizlilik İlkesi'nin güncellendiği açıklandı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan yetkililer, WhatsApp ve Facebook üzerinden özel mesajların görülmediğini belirtti. Son dönemde vatandaşın tedirgin olduğunu belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Tekin, ''Biz bugüne kadar bu programları yıllardır kullanıyoruz. Akıllı telefon olan kişilerin ilk yüklediği şey, mesajlaşma programları. Bu programların birçoğu yabancı geliştiriciler tarafından üretilip, satılmış ürünler. Biz bunların yabancı firmalar tarafından üretildiğini, verilerin onlarda toplandığını ve onların işlediğini bildiğimiz halde bugüne kadar kullandık. Ne zaman WhatsApp bize bir sözleşme dayatmasında bulundu. 'Bundan sonra ben bu verileri istediğim gibi işleyeceğim. İstediklerime dağıtacağım. Ben bu verilerle ilgili iş ve işlemleri herhangi bir izine ihtiyaç duymaksızın eğer bu programı kullanıyorsanız yapacağım' dedi. Şimdi insanlarda şu soru oluştu ve herkes arayışa geçti. Hangi sohbet programına geçelim? Hangisi iyidir? diye bugüne kadar sormadılar bu soruları. Zaten bugüne kadar bu programlar rızamız dışında yapıyordu" dedi.
'DİJİTAL TEKNOLOJİ BEKA MESELESİDİR'
Türkiye'de kullanılan işletim sistemlerinin yabancı firmalara ait olduğunu belirten Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin bürokrasisi, farklı birimlerde farklı çalışmalar yaptı, yapıyor. Özellikle TÜBİTAK'ın 2003 yılında geliştirmeye başladığı ve 17-18 yıldır da devam eden bir Pardus açık kaynak kodlu işletim sistemi var. Özellikle bilgisayarlarımızda kullandığımız işletim sistemlerinin tamamı yabancı firmalardan satın alınan çok yüksek lisans ücretleri ödenen işletim sistemleridir. Bu işletim sistemlerinin de nasıl yürüdüğü ve bu verilerin nereye ne şekilde gittiğini de biz bilmiyoruz. Özellikle kamu kurumlarında bizim artık işletim sistemi olarak yabancı firmaların işletim sistemlerinden acilen kurtulmamız gerekiyor. Bütün tüketicilerin de açık kaynak kodlu Pardus ve benzeri işletim sistemlerini kullanılmasının yaygınlaşması gerekiyor. Yani dijital bağımsızlık beka meselesidir. Dijital teknoloji Türkiye için bir beka meselesidir. Bu beka meselesiyle ilgili etkili yetkili, tüm kamu kurumları ve kuruluşlar ivedi bir şekilde bir araya gelip, yerli ve milli yazılım ve programları üretmeyi sağlamalılar. Üretilenleri de geliştirmeliler, geliştirilenleri de yaygınlaştırmayı sağlamalılar" diye konuştu. 
'DOĞAL AFET GİBİ ETKİLERİ OLUR'
Dijital teknoloji üretimiyle ilgili acil eylem planı yapılması gerektiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:
''Aksi halde yarın öbür gün 'bu programı kapatacağım' diyen firmalar ve onların türevi firmalar benim işletim sistemimi kullanamazsın, dediği zaman biz ne yapacağız? Benim arama motorumu kullanamazsın, dediği zaman biz ne yapacağız? Hayatımız bunlara bağlı. Kamu kurumlarının kullandığı bu web servisler, arama motorları, bulut sistemleri, e-posta hizmetleri kaldırıldığı zaman gerek kamu dünyası, gerek iş dünyası ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya gelecek. O yüzden bu ciddi sıkıntıyla karşı karşıya gelmeyecek olan kullanıcılar, açık kaynak kodlu işletim sistemi kullananlar olacak. Bu konuda Mili Savunma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu uygulamalar kullanılıyor. Özellikle Ahtapot Güvenlik Sistemi, Engerek Kimlik Güvenlik Sistemi, Pardus Ahenk Yönetim Sistemi buralarda kullanılıyor. Belli kritik yerlerde bunlar kullanılıyor. Ama şu var ki tüm kamu kurumlarında maalesef yaygınlaşmadı. Biz bunları yaygınlaştırmazsak, aynı bir elektriğin kesilmesi gibi, suyun kesilmesi gibi, Allah muhafaza bir doğal afetin olması gibi etkileri kendi hayatımızda, iş hayatımızda, kamu hayatında karşı karşıya kalabileceğiz." DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2021-01-19 10:29:38

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