4 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde 7 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde "Mahrem İmamlık" yaptıkları anlaşılan 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin devam ettiği, diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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