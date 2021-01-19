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Pazarcıların borç kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

DHA

Pazarcıların borç kavgası: 1 ölü, 4 yaralı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da, pazarcılar arasında para meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3'ü bıçakla, 1'i sopa darbesiyle 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.  
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda muz satan Şevket Mutlu (27) iddiaya göre kendisinden 1000 TL borç alan ve yan tezgahında sebze satışı yapan Yaşar Bardakçı (44) ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Şevket Mutlu, pazar yerine arkadaşları İsmail Kurul (19), Ahmet Akın (19), ve Gökhan Nurkoyuncu çağırdı. Ellerinde sopalarla gelen 3 kişi, Yaşar Bardakçı ve kardeşleri Muhammet Bardakçı (38) ile Hüseyin Bardakçı'ya (37) saldırdı. Bu sırada Rahmi Özcan, kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavgada başına sopayla vurulması üzerine yaralanan Muhammet Bardakçı tezgahındaki bıçağı alıp, İsmail Kurul, Şevket Mutlu ve Rahmi Özcan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Çıkan arbedede Yaşar Bardakçı da bıçakla hafif yaralandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kurul, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Şevket Mutlu ve Rahmi Özcan'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tedavilerinin ardından taburcu olan Muhammet Bardakçı, Yaşar Bardakçı ve Hüseyin Bardakçı, polis ekiplerince tarafından gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-19 14:22:21

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