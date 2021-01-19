Akşehir Belediyesi’nden sıcak yemek desteği

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, ilçede genelinde korona virüs teşhisi konulup evlerinde tedavi gören vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası tesislerinde hazırlanan yemekler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaların evlerine götürülüyor. Tedavisine başlanan hastaların olduğu hanelere bir kereye mahsus verilen sıcak yemek desteği sayesinde vatandaşların hastalık telaşı ve moralsizliğinin bir nebze olsun azaltılması düşünülüyor.

Akşehir Belediyesi olarak korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte tedbiri bir an olsun elden bırakmadan vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Pandemi sürecinde her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek adına sıcak yemek dağıtımı yaparak şehrimizde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu hakim kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden gelen listeler doğrultusunda iç ve dış mahallelerimizde bulunan ve tedavi gören hastalarımızın hanelerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 34 hane bu uygulamamızdan yararlanırken, uygulamamızı sürdürmeye devam edeceğiz. En kısa sürede pandeminin tüm dünyada etkisini kaybederek yok olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerime maske, mesafe, hijyen tedbirlerini elden bırakmamaları düşüncesiyle sağlıklı günler diliyorum” dedi.

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