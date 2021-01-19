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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya belediyelerinde toplu sözleşme imzalandı

İHA

Konya belediyelerinde toplu sözleşme imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay, Meram İlçe Belediyeleri ve KOSKİ Genel Müdürlüğünde Hizmetİş Sendikası’na bağlı işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.
Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayırlı bir iş için bir arada olduklarını, görüşmelerin en güzel yanının sonunda mutlu bir şekilde masada imza atabilmek olduğunu belirterek, kendisinin de bu mutluluğu paylaştığını ifade etti. Görüşmeler süresince hiç konuşmadığını belirten Başkan Altay şunları kaydetti: “Dışardan konuşanlar, sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturmaya çalışanlar için en iyi cevap bugün bu masada atılan imzadır. Hep Konya Modeli Belediyecilik diye ifade ediyoruz. Bu altı boş bir söylem değil. Hangi büyükşehirde belediye başkanı masada oturup sendikayla görüşme yapmış. Ya işveren sendikaları bu görüşmeleri yürütüyor ya da belediye başkanlarının görevlendirdiği kişiler. Biz merkez ilçelerle birlikte en az 56 sefer masada bizzat görüşmelere katıldık. Çünkü biz bir aileyiz. Bugün belediye başkanlığı görevini yapıyoruz. Yarın da bu şehrin sokaklarında yürüyeceğiz. Biz sizinle beraber bu ailenin bir ferdi olmaktan, bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizin menfaatinize olan bir şeye nasıl ‘hayır’ diyebiliriz. Bu şehrin sorumluluğunu taşıyoruz.”

“Nifak tohumu ekmeye çalışanlara lütfen kulak vermeyin”
Belediye çalışanlarının geçimini idame ettirirken bir taraftan da ahireti için bir azık hazırladığını kaydeden Başkan Altay, “Nifak tohumu ekmeye çalışanlara lütfen kulak vermeyin” diyerek çalışanlara seslendi. Başkan Altay şunları söyledi; “Halka hizmet Hakk’a hizmettir düsturuyla çalışıyoruz. Ektiğimiz her ağaç, döktüğümüz her asfalt, temizlediğimiz her alan hem bu dünyada hem öbür dünyada bize şefaatçi olacaktır. Biz buna inanarak çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bu şehri sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağımıza inanıyorum. Bunu da birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla yapacağız. Buna engel olmaya çalışan, buna nifak tohumu ekmeye çalışanlara lütfen kulak vermeyin. Hepimiz aynı gemideyiz. Mesaimizi, hayatımızı paylaşıyoruz. Onun için sizin çalışma şartlarınızı iyileştirmek, ücretlerinizi iyileştirmek bizim en temel görevimiz. Bu konuda gereken fedakarlığı yapıyoruz.”

“Bu sözleşmenin masada imzalanması tarihi bir başarıdır”
Hakİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlığa gitmeden masada imzalanmış olmasının tarihi bir başarı olduğunu vurguladı. Arslan, “İnşallah bu toplu iş sözleşmesi geleceğimiz için bir temel teşkil edecektir. Bu temelin üzerine güzel şeyler inşa edeceğiz. Birbirimize güveneceğiz. Belediye başkanlarımızla sendikamız işbirliği içinde bu şehri geleceğe taşıyacağız. Arkadaşlarımız daha çok çalışacak ve bu şehrin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim diğer büyükşehirlerde toplu sözleşme imza törenlerine katılacağım. O imzalayacağım hiçbir sözleşme bu sözleşmenin üstünde değil, altında. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun. Rabbim elde ettiğimiz ücretleri helal olarak bereketli bir şekilde yaşamayı nasip etsin” diye konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın konuşmalarının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Selçuklu, Karatay ve Meram İlçe Belediyelerinde çalışan Hizmetİş Sendikası’na bağlı işçileri ilgilendiren toplu sözleşme imzalandı.

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