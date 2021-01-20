Konya'daki Küçük Göl dondu

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesi üzerine Küçük Göl, buz tuttu.

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düşmesi üzerine dondu. Sığ yapıya sahip göl yüzeyinde buz kütleleri oluştu. Gölde yağış nedeniyle de su seviyesinde artış olduğu gözlendi. Göle, yaz aylarında başta flamingo olmak üzere kaz, ördek çeşitli göçmen kuşlar geliyor. DHA-Genel Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2021-01-20 10:33:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.