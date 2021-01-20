Bera Holding’e ait Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren Güvenli Turizm Sertifikasına sahip Bera Alanya Otel, ‘Sıfır Atık’ belgesi aldı. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana ‘Çevreyi daha iyi nasıl koruruz?’ anlayışını hep odağına alan tesis, bu belge ile çevre dostu çalışmalarını taçlandırdı.

Sıfır atık sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarına Ağustos 2020’de başlayan Bera Alanya Otel, detaylı analiz çalışmaları sonucunda otel içinde bulunan atık biriktirme ekipmanları ve geçici depolama alanlarında renovasyona gitti. Sürdürülebilir bir gelecek için hedefleri ve yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda kurulan sıfır atık sistemi, otelin tüm alanlarında uygulanmaya başlandı. Bahçe, servis, kat hizmetleri, mutfak, ofisler, spawellness, fitness alanı, kuaför hizmetleri de dahil olmak üzere tüm alanlarında sıfır atık yönetmeliğine uygun şekilde, kaynağında atık ayrıştırma işlemi yapılmaya başlandı.

Otelin teknik servis alanlarında ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanmış atık yönetim planı kapsamında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı ayrı toplanıyor. Biriktirilen tüm atıklar çevreyle uyumlu şekilde lisanslı atık işleme tesislerine gönderiliyor ve tüm personele düzenli olarak sıfır atık ve çevre bilincine dair düzenli eğitimler veriliyor. Bera Alanya Otel, Covid19 salgını sebebiyle ortaya çıkan tüm maske eldiven ve diğer atıkları yasal mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak toplarken çevre ile uyumlu şekilde yönetimini de sağladı.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi, önemli ölçüde kaynak israfına neden oluyor. Dünya üzerindeki nüfusun hızla artması, üretim alanlarının azalması, iklim krizi, önlenemeyen ve artan bilinçsizce tüketim, doğal kaynaklarımız ve çevre üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozuyor. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılması ve farkındalığı büyük önem arz ediyor. Bu nedenle son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde ‘sıfır atık’ uygulama çalışmaları hem bireysel hem de kurumsal alanlarda yaygınlaşıyor.



“Gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin gururunu taşıyoruz”

Bera Alanya Otel Genel Müdürü Kazım Öztoklu sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için sıfır atık dönüşümünün önemine dikkat çekerek, “Üzerinde yaşadığımız gezegenimiz ve ülkemiz adına israfın önlenmesi, denizlerimiz dahil tüm kaynakların verimli kullanılması, daha yeşil ve daha temiz bir dünya için, hepimize büyük görevler düşüyor. Bera Alanya Otel olarak bizler, çevre sorunlarının çözümünde her birey ve kurumun çok etkin şekilde rol alabileceğini düşünüyoruz. İnsanoğlu ivedilikle ben merkezli anlayıştan, insan ve doğa merkezli anlayışa geçmelidir. Unutulmamalıdır ki; doğa biz olmadan da var olabilir, biz ise doğa olmadan hayatımıza devam edemeyiz. Bera Alanya Otel olarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu yerine getirmenin gururunu taşıyoruz” dedi.

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