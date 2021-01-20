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Cinayetle biten pazardaki kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

İHA

Cinayetle biten pazardaki kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Konya’da pazarcılar arasında çıkan, 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı kavganın şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, 18 Ocak’ta merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze satan Hüseyin B. (37), bir süre önce haldeki komisyoncuya giderek sebze aldı. Hüseyin B.’nin halden malzemeleri satın aldığı kişinin yan tezgahta bulunan oğlu Şevket M. (27) de Hüseyin B’ye gelerek babasına paranın bin lirasını ödemediğini söyledi. Hüseyin B’nin parayı ödediğini söylemesi üzerine iki grup arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı. Şevket M.’nin pazar yerine arkadaşlarını çağırmasıyla kavga daha da büyüdü. Kavgada Yaşar B. (44) bıçakla, kardeşi Muhammet B. (34) sopayla, karşı gruptan İsmail Kurul (19) ile kavgayı ayırmaya çalışan Rahim Ö. (42) da bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, İsmail Kurul hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin nedeni bin liraymış
19 yaşındaki İsmail Kurul’un hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı kavganın, tezgah komşuları arasında bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Ayrıca, olayda yaralanan Şevket M. ve Rahim Ö’nün ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

6 kişi adliyeye sevk edildi
Polis ekipleri olayla ilgili Yaşar B, Alişan B, Muhammet B, babaları Hüseyin B. ve Gökhan Nur K. ile olaya karıştığı ve bıçak kullandığı iddia edilen Ahmet A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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