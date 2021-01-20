Konyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

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Süper Lig’de 21. hafta maçında pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek olan Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmanı 5’e 2 pas ve şut çalışması ile sürdürdü. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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