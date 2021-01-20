Konyaspor, Amar Rahmanovic ile imzaladı

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, FK Sarajevo takımından Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bosnalı oyuncu Amar Rahmanovic, sağlık kontrolünden sonra Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na gelerek imza törenine katıldı. Törene kulübün genel menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Bosna Hersek Premier Ligi takımlarından FK Sarajevo´da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 6 gol ve 6 asistle oynayan Amar Rahmanovic aynı zamanda milli takımın da formasını giyiyor. Orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan Amar Rahmanovic, yeşil beyazlı kulüpte 29 numaralı formayı giyecek .GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmza töreninden detay DHA-Spor Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-20 20:32:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.