1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede (2)

Emekli maaşları ne kadar

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı pazarcılar arasındaki borçalacak nedeniyle çıkan kavgada Muhammet Bardakçı ve Gökhan Nurkoyuncu tutuklandı.

Diğer şüpheliler Yaşar B., kardeşi Hüseyin B. ve babaları Alişan B. ile Ahmet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-20 20:48:13



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