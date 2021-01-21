Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimi kısmen buz tuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyılarının bazı kesimleri şiddetli soğuklar sebebiyle kısmen buz tuttu.

Beyşehir'de kar yağışı ve kar fırtınasının durmasının ardından etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar, göl kıyılarında bazı kesimlerin buz tabakasıyla kaplanmasına yol açtı. Gece sıcaklığın eksi 8 dereceyi göstermesinin ardından Beyşehir'in kent merkezi kıyılarında Jandarma burnu ile Aşk adası arasında kalan bölüm ile İçerişehir Mahallesi'ndeki balıkçı limanı yer yer buz tabakasıyla kaplandı. Balıkçıların büyük bölümü teknelerinin buz tabakasının arasında kalması ve soğuk hava nedeniyle avlanmaya ara verdi. Az sayıda balıkçı göl sularında mesai yaparken gözlendi. Soğuk havadan göl kıyılarında yaşam süren su kuşları ve martılar da olumsuz etkilendi. Yiyecek arayışı içerisindeki martılar ve mekeleri vatandaşlar göl kıyısında attığı ekmek parçalarıyla besledi.

Beyşehir'de Vuslat Parkı'nda çaycılık yapan İbrahim Demir, Jandarma burnundaki kıyı kesimde göl kenarına gelenlere çay servisi yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız genelde soğuk hava nedeniyle arabasıyla geldiği kıyıda buz tutan göl kıyılarını seyrediyor. Biz de onlara arabalarında çay servisi yapıyoruz. Buzlanma, Aşk Adası ile Jandarma burnu arasında yer alıyor. Burnun diğer kesimi de sabah kalktığımızda buzla kaplanmıştı ama öğleden sonra güneşin çıkmasıyla eridi. Kuşlar da soğuk havalardan olumsuz etkileniyor ama bizim vatandaşlarımız onlara karşı çok duyarlı, gün boyu yanlarında getirdikleri ekmeklerle onları besleyip aç bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

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