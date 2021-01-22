MEDAŞ'tan kedi ve köpekler için kulübe 



Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA (DHA) MERAM Elektrik Dağıtım şirketi (MEDAŞ), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sokaktaki kedi ve köpeklerin pandemi ve kış şartlarında barınabilmesi için kulübe yapıp, kentin farklı noktalarına bıraktı. Elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan ve önemli bir projeye imza atan MEDAŞ, kedi ve köpeklerin kış şartlarında barınabilmesi için yaptığı kulübeleri belediyeler aracılığıyla kentin farklı noktalarına konumlandırdı. Çalışanlar ise kurumun sanat galerisinde bir araya gelip, plastik atık su borularından sokak hayvanları için su ve yem kabı yapıp, boyayıp, kulübeye koydu.Sokak hayvanlarının kış şartlarında barınmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten MEDAŞ yetkilileri, "Sokak hayvanlarının yalnız olmadıklarını, birlikte olduğumuzu göstermek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.Görüntü Dökümü

-----------------------Çalışanların plastik boruları boyaması

Kulübenin sokağa konması

RöportajDHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA (DHA)

2021-01-22 10:07:54



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