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Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katili platonik aşığa, 2 kez müebbet hapis cezası

DHA

Şeyma öğretmen ve kardeşi Tuğba'nın katili platonik aşığa, 2 kez müebbet hapis cezası


Muhammed Salih BÜYÜKÜSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, platonik aşk yaşadığı komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) öldüren Muzaffer Canpolat (53), bugün görülen karar duruşmasında 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Canpolat'a, kız kardeşlerin anneleri Hacer Sarı'yı (51) ağır yaraladığı için de 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığı' suçundan 2 yıl, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefetten de 1 yıl hapis cezası ile 30 gün karşılığı olarak 600 TL para cezası daha verildi.  
Olay, 27 Haziran 2019 Perşembe günü, Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti. İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a, Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Sarı, bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çıkarıp, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, eve kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da ateş etti. Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı, hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLDİ
Tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savunmalarında psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyen Canpolat için İstanbul Adli Tıp Kurumu, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdi. Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanık Canpolat, SEGBİS ile katılırken taraf avukatları ve kızları öldürülen Burhanettin Sarı salonda yerini aldı. 
SAVUNMA AYNI: BEYNİMDE PROBLEM VAR
Muzaffer Canpolat, son savunmasında planlayarak yapmadığını belirterek, "Allah rızası için konuşmak için gittim. Kapımın kilidinden, perdelerimin kornişine kadar her şeyimi değiştirdim. Benim beynimde gerçekten problem var" dedi.
2 KARDEŞİ ÖLDÜRMEKTEN 2 KEZ MÜEBBET
Mahkeme heyeti, Canpolat hakkında, hiçbir indirim kullanmadan Sarı kardeşleri öldürdüğü için iki kez müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca iki kız kardeşin anneleri Hacer Sarı'yı ağır yaraladığı için de 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığı' suçundan 2 yıl, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefetten de 1 yıl hapis cezası ile 30 gün karşılığı olarak 600 TL para cezası daha verildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-22 11:48:19

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