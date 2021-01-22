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Süt kazanında banyo yapan 2 işçi için 15 yıla kadar hapis istemi

DHA

Süt kazanında banyo yapan 2 işçi için 15 yıla kadar hapis istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tutuksuz  yargılanan 2 işçi için 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
zehirli madde katma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. 
Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 6 Kasımda hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu´n gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasım´da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
İşçilerden Emre Sayar, ifadesinde görüntüleri 2 hafta önce çektiklerini ve Uğur Turgut'un kazanın içine girip banyo yapmasını söylemesi üzerine içinde dezenfektan bulunan kazana girip banyo yaptığını ve Uğur Turgut'un da görüntüleri çektiğini, bu sırada da iç çamaşırının üzerinde olduğunu söyledi. 1 yıldır süt toplama sorumlusu olarak çalıştığını belirten Uğur Turgut da kazanın içindekinin dezenfektan olduğunu, şaka için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.
TAKİPSİZLİK BAŞVURUSU
Kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvuruda bulundu. 
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ 
Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 
İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185´inci maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi. 
İddianamede Emre Sayar'ın, kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediğinin tespit edildiği belirtildi. Sayar'ın iç çamaşırlarıyla kazana girip Turgut'un da görüntüleri çektiği, ardından kazandaki sıvının boşaltıldığına yer verildi.  
 DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-22 12:24:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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