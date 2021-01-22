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Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası

DHA

Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası


Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, market alışverişinden dönen Gonca Pekşen (39) ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Koçak'ı (40) evlerinin önünde tabancayla vurarak, öldüren komşuları Özkan C. (42), adliyeye sevk edildi. Özkan C.'nin, ifadesinde, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak´ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi. Özkan C., "Dışarıda karşılaştık. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi. 
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan C. ile karşılaştı. Özkan C., tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Otomobiliyle kaçan Özkan C. de kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
PENCEREDEN ANNE- BABASININ CESETLERİNİ GÖRMÜŞTÜ, KORUMAYA ALINDI
Emre K. ise annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak´ın gelmesini ve akşam yemeklerini yemeyi beklerken, evlerinin penceresinden baktığı sırada cansız bedenlerini gördü. Küçük çocuğun Sosyal Hizmetler Müdürlüğü´nce korumaya alındığı öğrenildi.
'YASAK AŞK' İKİ EVLİLİĞİ DE BİTİRMİŞ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Özkan C., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çifte cinayetin ise ayrıntıları ortaya çıktı. Özkan C.'nin, ifadesinde, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak´ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.
'EŞİME HAKARET ETTİKLERİNDE DAYANAMADIM, ATEŞ ETTİM'
Özkan C., ifadesinde, ''Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi.    DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2021-01-22 14:01:56

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