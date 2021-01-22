Başkan Çiğdem, belediye personeliyle buluştu

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Belediyesi bünyesinde işçi olarak mesai yapan çalışanlarla düzenlediği istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş ile birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda toplu iş sözleşmesi öncesinde işçi personelle sohbet eden ve çeşitli konularda istişarelerde bulunan Başkan Çiğdem, "Biz büyük bir aileyiz. Bu anlamda, hem belediyemize, hem de ilçemize bugüne kadar verdiğiniz hizmet ve katkılardan, gayretli ve özverili çalışmalardan dolayı hepinize ilçem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda, personelin talep ve sorunları da dinlenirken, geleceğe yönelik alternatif görüşler de değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.