Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (2)

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KOÇAK, TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da Özkan C. (42) tarafından market alışverişinden döndüğü sırada evlerinin önünde boşandıkan sonra birlikte yaşadığı eşiyle beraber öldürülen Abdullah Koçak (40) Meram ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde kılınan namazın ardından Çatalhüyük mezarlığında toprağa verildi. Gonca Pekşen'in otopsisinin devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-22 17:42:27



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