Ev önünde çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası (3)

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TUTUKLANDI

Konya'da market alışverişinden dönen Abdullah Koçak ile boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eşi Gonca Pekşen'i tabancayla vurarak öldüren komşuları Özkan Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-01-22 20:16:41



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