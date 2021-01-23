Konya’da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde SeydişehirAntalya Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G. idaresindeki tır, Y.Ç. yönetimindeki 42 EB 939 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil şarampole düşerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Y.E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Y.Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza sonrası yaklaşık bir saat süre ile yol trafiğe kapanırken, ekiplerin yaptığı çalışma sonrası yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.