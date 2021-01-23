Beyşehir'de 85 yaş üstü kişilere korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 85 yaş üstü vatandaşlara korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. İlçede, salgına karşı ilk doz CoronaVAC aşı uygulaması 103 yaşındaki Hatice Şanlı'nın evine giden ekiplerce başlatıldı.

Aşı için randevu talebi üzerine Şanlı'nın Akçabelen Mahallesi'ndeki oğluyla birlikte kaldığı evine giden Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri, Şanlı'nın önce tansiyon ve ateş ölçümünü yaptı, oksijen satürasyon testi uygulamasının ardından ilk CoronaVac aşısını uyguladı.

103 yaşındaki Şanlı, aşının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Heyecan yok. Allah razı olsun, devletimize milletimize zeval vermesin. Sizden de razı olsun Allah'ım mutlu etsin. Çok sevindim buraya geldiğiniz için, çok mutlu ettiniz" diye konuştu.

Aşıdan sonra herhangi bir acı hissetmediğini dile getiren dinçliği ile dikkati çeken Şanlı, "Namazımı kılarım, abdestimi alırım, tesbihimi çeker, 'Allah' derim. Sizlere ve hükümetimize dua ederim" diye sözlerini sürdürürken, dinçliğini ise gençliğinde davar ve koyun gütmeye bağlı hareketli bir yaşama, yoğurdu çok yiyip süt içmesine bağladı. Şanlı, 3 oğlu, 7 torunu bulunduğunu vurguladı.

Şanlı'nın büyük oğlu Nuri Şanlı da, ibadetini hiç aksatmadan sürdürdüğünü belirttiği annesinin salgın dolayısıyla çıkacak aşıyı dört gözle beklediğini dile getirerek, "Bize ne zaman gelecek diye sürekli mevzusu yapılıyordu. 103 yaşında olmasına rağmen kendi ihtiyacını kendisi görür, yanımızda kalır. Yazın isterse hemen yakınımızdaki evine götürürüz, kışın ise sürekli yanımıza getiririz" diye konuştu.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı oluşturulan aşı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 85 yaş ve üstü toplam bin 200 kişinin aşı olması planlanıyor. Bu grupta bugün başlayan aşı çalışmalarının hafta sonları da aralıksız sürecek ve en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

85 yaş ve üstü kişiler 182'den randevu alıp evlerine ekipleri çağırıp aşı olabildikleri gibi, Beyşehir Devlet Hastanesi ya da aile hekimlerine de giderek aşılarını yaptırabiliyorlar. Ekipler, aşı uygulamalarının ardından kişileri herhangi bir reaksiyon göstermesi riskine karşın yarım süreyle adresten ayrılmayarak takip de ediyor.

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