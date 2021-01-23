Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, ehliyetsiz ve alkollü çıktı



Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA´da, gece sokak kısıtlamasında seyir halindeki otomobili durdurmak isteyen polis ile sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 50 kilometre sonra yakalanan Hasan Enli´nin (24) ehliyetsiz ve 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Enli'ye 15 bin lira ceza kesilirken, otomobil de trafikten menedildi.

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Türmak Lisesi kavşağında, dün saat 23.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 42 AE 878 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücüyü durdurmak istedi. Sürücü, polisin 'dur' ikazına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre boyunca kaçan sürücü, Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde kovalamacayla durduruldu. Bu anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

Polisten kaçan sürücünün Hasan Enli olduğu, ehliyetinin bulunmadığı ve 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Enli´ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'alkollü araç kullanmak', 'sokağa çıkma yasağını ihmal etmek', 'drift yapmak', 'hız kurallarına uymamak', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'dur ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'hatalı şerit değiştirmek' suçlarından 15 bin lira ceza kesildi. Ayrıca otomobil, trafikten menedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Mehmet IŞIK

2021-01-23 12:54:58



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