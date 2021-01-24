Kısmen donan Beyşehir Gölü'ne martılar için yem bırakıldı  



Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su göllerinden olan Beyşehir Gölü´nün kıyılarının donması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan martılar için yem bırakıldı. Beyşehir Belediyesi'nin farklı birimlerine bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde mesailerine başlamadan önce gölün belirli noktalarına yem bırakıp, martılara ekmek attı.

Konya'da hava sıcaklığının eksi 10 derecenin altına düşmesiyle 656 kilometre yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü'nün kıyı bölümü dondu. Beyşehir Belediyesi ekipleri, hem donmanın etkisiyle hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besin kaynakları azalan göldeki başta martılar olmak üzere diğer kuşlarının aç kalmaması için harekete geçti. Belediyenin farklı birimlerine bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde mesailerine başlamadan önce Jandarma Burnu, Aşk Adası ve Tarihi Taş Köprü'de kuş topluluğunun yoğun oldu yerlere yem bırakıp, martılara ekmek attı. Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağlayan gölün suyu, bu yıl kuraklık nedeniyle yaklaşık 50 metre çekilmişti.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2021-01-24 08:25:52



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