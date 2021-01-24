Kablo hırsızlığı yaparken akıma kapılarak öldü

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Konya'da, elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapmaya çalışırken akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Fevzi Halıcı Sokakta bulunan park içerisindeki elektrik trafosunda yaşandı. Gece 01.30 sıralarında 25 yaşındaki Abdurrahman D. trafodan kablo hırsızlığı yaparken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan şahıs beraberindeki B.D. tarafından araçla götürüldüğü Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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