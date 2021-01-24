Kısıtlamaya uymayıp eğlenirken yakalandılar

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Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak üç farklı eğlence mekanında yakalanan 96 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipler, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde üç farklı adreste bulunan eğlence mekanlarının açık olduğunu belirledi. Polisin yaptığı kontrollerde canlı müzik eşliğinde eğlenerek alkol alan kişiler yakalandı. Aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 96 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafeye uymamak maddelerinden işlem yapıldı. Biri ruhsatsız olan üç işyeri mühürlendi. İşletmeciler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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