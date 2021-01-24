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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

İHA

Selçuklu Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılandırmada son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 olduğu hatırlatıldı.
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik yapılandırma 1 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor. 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanunu” kapsamında, ev, işyeri, arsa, arazilere ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergisi borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler, borçlarını yeniden yapılandırabiliyorlar. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Borcu olan mükelleflerin yapılandırmadan faydalanmak için Selçuklu Belediyesi Emlak Servisine bizzat gelerek ya da https://tahsilat.selcuklu.bel.tr eBelediye adresinden yapabilecekleri belirtildi. İnternet başvurularında mükelleflere geri dönüş yapılıp, işlemlerin tamamlandığına ilişkin eposta gelmeden ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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