Polisi görünce gazinodan kaçıp başka adreste buluştular

Konya’da, polisi görünce mühürlü gazinonun arka kapısından kaçarak başka bir adreste bir araya gelen 18 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde devriye gezen Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok fazla park halinde araç olduğunu görünce yakınlardaki bir gazinonun mühürlü olmasına rağmen açık olduğunu gördü. Polis kuralları ihlal ederek müzik eşliğinde eğlenen 12 kişi hakkında tutanak düzenlendi. Mekanın arka kapısının açık olduğunu ve bazı kişilerin buradan kaçmış olabileceğinden şüphelenen polis, yaklaşık 2 saatlik fiziki takibin ardından arka sokaktaki başka bir adreste buluşulduğunu belirledi. Apartman içindeki bu adreste de 18 kişi yakalanarak, sokağa çıkma yasağını ihlal, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan tutanak düzenledi. Toplam 30 kişi hakkında yasal işlem yapılırken işyeri sahibi iki kişi de, mühür bozma ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Eğlence mekanı ve apartman dairesindeki adres zabıta ekiplerince mühürlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.