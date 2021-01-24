Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Gökdeniz sağ kanattan rakibini çalımlayıp arka direğe ortaladı. Amiton’un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti. Ancak Amiton’un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
33. dakikada Ömer Ali’nin sağdan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Jevtovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
34. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı yayı içinde topla buluşan Gökdeniz, geriden gelen Hakan’a pasını çıkardı. Hakan’ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Metin xx, Bilal Gölen xx
Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Barış xx, Jevtovic xx, Amir xx, Ömer Ali xx, Musa xx, Cikalleshi x, Kravets xx
Yedekler: Erten, Milosevic, Guilherme, Bytyqi, Oğuz Kağan, Shengelia, Rahmanovic, Ali, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Eren xx, Hakan xx, Nuri xx, Gökdeniz xx, Fredy xx, Amilton x, Jahovic xx
Yedekler: Ferhat, Bahadır, Sam, Orgill, Drole, Mevlüt Han, Serdar Gürler, Serdar Poyraz, Imeri, Veysel
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Amir (Konyaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.