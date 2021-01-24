Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Jevtovic’in kafa vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

60. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan ortasına ön direkte Musa topa dokundu. Meşin yuvarlak direkten geri geldi.

64. dakikada Hakan sağ çaprazdan şutunu çekti. Yerde seken top kaleci Eray’da kaldı.

85. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökdeniz’in şutunda kaleci Eray uzak direğe doğru giden topu uzanıp kontrol etti.

90+1. dakikada Fredy kaleyi cepheden gören pozisyonda uzaktan şutunu çekti ancak kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Metin xx, Bilal Gölen xx

Konyaspor: Eray xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Barış xx, Jevtovic xx, Amir xx (Oğuz Kağan dk. 86 ?), Ömer Ali xx (Shengelia dk. 86 ?), Musa xx (Rahmanovic dk. 73 x), Cikalleshi x (Bütüçi dk. 46 xx), Kravets xx

Yedekler: Erten, Milosevic, Guilherme, Ali, Eduok, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xxx, Kudryashov xxx, Eren xxx, Hakan xx, Nuri xx, Gökdeniz xx (Serdar Gürler dk. 90+2 ?), Fredy xx, Amilton x (Sam dk. 88 ?), Jahovic xx (Orgill dk. 74 xx)

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Imeri, Veysel

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı Kartlar: Amir (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)

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