Ersun Yanal: “Önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor”

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, önlerindeki daha çetin maçlar olduğunu ve bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 21. haftasında golsüz berabere kaldıkları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İkinci yarının sonunda oynadıkları oyunun ilerisi için kendilerini umutlandırdığını anlatan Ersun Yanal, “Kontrollü kilo vermedeki disiplinimiz gibi kontrolün bizdeykenki disiplini hesapladığımızda daha iyi bir oyun olmuş olacak. Devreyi bitirdik, önümüzde daha çetin bir dönem başlıyor. Bunun hazırlığı ve zemini için planlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırız, bu hazırlıkları da saha sonuçları ile destekleyeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.