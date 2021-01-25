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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağız kokusunun nedeni bademcik taşı olabilir

İHA

Ağız kokusunun nedeni bademcik taşı olabilir

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, kötü ağız kokusuna bademcik taşının sebep olduğunu belirterek, bademcik tıraşlama yöntemiyle bu taşlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Medicana Konya Hastanesi KBB Uzmanı Doç Dr. Nurdoğan Ata, ağız kokusunun bireyi, ailesini ve çevresini etkileyen sosyal bir problem olduğunu ifade ederek, “Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ağız kokusu sık görülmektedir. Ağız kokusunun yüzde 90 sebebi ağız içi sorunlardır. Ağız kokusunun nadir nedenleri arasında sinüzit, sindirim sistemi, akciğer ve karaciğer problemleri sayılabilir” dedi.

“Bademcik taşları bakteriler için çok uygun beslenme yeridir”
Dişlere düzenli bakım yaparak ve dili fırçalayarak kötü ağız kokusundan kurtulamayan bireylerde bademcik taşının olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Nurdoğan Ata, “Bademciklerde bulunan küçük çukurcuklara yemek artıkları, tükürük ve ölü ağız içi mukozası artıkları birikebilir. Biriken bu artıklar bademcik taşı olarak adlandırılır ve beyazsarımsı yapıdadır. Bademcik taşları bakteriler için çok uygun beslenme yeridir. Dişimizin arasında ya da diş oyukları içinde yemek artığı bekleyince nasıl kötü koku oluşturursa, bademcik taşları da aynı şekilde kötü koku oluşturur. Rengi nedeniyle iltihapla karışan bademcik taşları ateş yapmazlar. Bazen öksürmekle çıkarsa kötü kokulu ve peynirimsi yapıda olduğu fark edilir” şeklinde konuştu.
Bademcik taşı tedavisinde ağız spreyleri ve gargaraların genellikle işe yaramadığını ve alkol içerdikleri için tükürüğü koyulaştırıp ağız içi rahatsızlığı artırabildiklerini aktaran Dr. Ata, “Kokulu sakız çiğnemek geçici olarak kokuyu bastırabilir ama asla kesin çözüm sağlamaz. Bademcik taşlarını çıkarmak da kesin çözüm değildir. Bademcik taşı çıkarılırken istemsiz şekilde öğürme fazla olacaktır. Ayrıca bademciklerin yüzeyindeki çukurcuklar yerinde kaldığı sürece birkaç gün sonra tekrar taş oluşacaktır. Bademcik taşı tedavisinde eskiden bademcik tamamen alınırdı. Ancak gelişen teknolojik aletlerin bademcik ameliyatlarında kullanılması ile bademcikleri tamamen almadan bir çeşit tıraşlama yöntemi ile bademcik taşları ve çukurcuklardan kurtulmak mümkün. Bu amaçla radyofrekans, lazer ve coblator kullanılabilir. Coblatorün önemli avantajları vardır. Bunlardan bazıları daha fazla tıraşlama yapılabilmesi, kanamanın olmaması ve ağrının az olmasıdır. Günübirlik ameliyat şeklinde yapılan coblatorle bademcik tıraşlama yöntemi oldukça etkili ve güvenlidir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde bademcik tıraşlaması ile bademcik taşlarından kurtulmak mümkündür” diye konuştu.

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