NEÜ ve Konya Büyükşehir Belediyesinin erişilebilirlik projesi desteklendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü, ‘Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’ kapsamında hazırlanan proje, ulusal ve uluslararası değerlendirmeleri başarı ile geçerek desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Ufuk2020 Programı ‘Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’ kapsamında çağrıya çıkılan ERANET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) hibe programında yapılan Joining Urban morphology, SpatioTemporalandsociocognitiveaccessibilityfor an Inclusive City Environment (JUSTICE) proje başvurusu, ulusal ve uluslararası değerlendirmeleri geçmeyi başardı.

Yürütücülüğünü NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Bülent Dilmaç ile Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının yaptığı projenin uluslararası ortaklığını Strazburg Üniversitesi, Brüksel Louvain Üniversitesi, Brüksel Libre Üniversitesi, STIB Brüksel Toplu Ulaşım Şirketi, Brüksel CAWAB Derneği, Strazburg Üniversitesi Spor ve Sosyal Bilimler Laboratuvarı yapıyor.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalara değinen NEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Bülent Dilmaç, “Ulusal ve uluslararası proje ortakları ile birlikte Konya, Strazburg ve Brüksel şehirlerinde genel nüfusun, engellilerin, yaşlıların ve düşük gelirli kimselerin toplu ulaşım sistemlerine ve kentsel alanlarına erişilebilirliği ile ilgili çalışmalar yapılacak. Farklı kültüre, coğrafyaya ve kanuna sahip bu şehirlerde akademisyenlerin, kamu kurumlarının, toplu ulaşım şirketlerinin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çok paydaşlı ve multidisipliner bir yaklaşımla erişilebilirlik sorunları değerlendirilecek ve çeşitli yöntemler kullanılarak karar destek araçları oluşturulacak. Yapılan tüm çalışmalar akademik yayınlara dönüştürülecek” diye konuştu.

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