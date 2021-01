Dr. Öğr. Üyesi Yalçın: “Çocuk, ilgi alanlarına ve gelişimsel özelliklerine göre zaman geçirmeli”

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, pandemi sürecinde ara tatile giren çocukların evde planlı bir şekilde ilgi alanına göre vakit geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ara tatil döneminin nitelikli ve verimli geçmesi için Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARÇEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, anne babalara ve çocuklara bazı hatırlatmalarda bulundu.



“Çocuğun duygusal sağlığı her şeyden önemli”

Pandemi dönemde herkesin önceliğinin duygusal sağlığın korunması olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, “Özel bir dönemden geçiyoruz. Önceliğimiz çocuğu bilişsel olarak güçlendirmek değil, çocuğun duygusal sağlığının korunması olmalıdır. Duygusal sağlık, şu anda her şeyden daha önemlidir. Eğer çocuk, pandemi sürecini umutlu bir şekilde ve ilgi duyduğu uğraşlar vasıtasıyla duygusal olarak sağlam biçimde atlatırsa, zaten bir süre sonra akademik bilgileri öğrenecektir. Önceliğimiz, beden ve ruh sağlığımızı koruyabilmektir. Çocuklar okula gidemedikleri için sosyal gelişimleri geriledi fakat endişe edilmemelidir çünkü sosyal davranışları zamanla öğrenecekler. Öncelikle çocuğun duygusal sağlığını koruyalım ve bu özel dönemi sağlıklı şekilde atlatalım” dedi.



“Ara tatilde de evde kalacak çocuklar zamanı ‘tatil’ gibi hissetmeli”

Çocuklara evde enerjilerini atabilecekleri alanlar açmanın ve hareket etme imkanlarını geliştirmenin önemini vurgulayan Yalçın; “Ara tatil döneminde çocuklara ders çalışmaları için baskı yapmayalım. Mutlaka orijinal bir oyun şart değil. Zıplasınlar, takla atsınlar, yastık savaşı yapsınlar, koltukmasasandalyeminder gibi eşyalarla parkurlar yapıp hareket etsinler, güreşsinler. Ev içinde çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen en yararlı yer, mutfaktır. Mutfak ortamı çocuğun bilişsel, sosyal, duyusal ve tüm gelişim alanları için bir hazinedir. Birlikte sağlıklı yiyecekler yaparken sohbet edelim, her alandaki düşüncelerini dinleyelim, çocuk bize duygularını anlatsın. Dışarı çıkarken sakin saatleri tercih edip hijyen önlemlerini de alarak kısa yürüyüş yapalım” açıklamalarını yaptı.



“Günün her saatini planlamak yerine esnek bir program yapılmalı”

Ara tatilde esnek bir planın yararlı olacağını belirten Yalçın, “Plan yapmak hedef koymayı sağlar, hedefsizlik stres ve tembelliğe neden olur. Haftanın her günü ve saatinde ne yapılacağı genel olarak belirlenirse günler daha anlamlı geçer. En büyük stres belirsizliktir, plan yapılırsa çocuk önünü görür fakat günü saat saat planlamak değil, genel olarak ne yapılacağına yönelik esnek bir plan yeterlidir” ifadelerini kullandı.



“Çocuk, ilgi alanlarına ve gelişimsel özelliklerine göre zaman geçirmeli”

Yalçın, “Küçük çocuklar, kendi kendilerine oyun kuramazlar ve her zaman bir yetişkinin ilgilenmesine ihtiyaç duyarlar. Bedensel hareketlerin fazla olduğu oyunlar tercih edilerek, küçük çocukla birebir zaman geçirmek çok yararlı olacaktır. Özellikle ilkokul ve ortaokul dönemindeki çocuklar; bilmece, puzzle, bulmaca ve ufak rekabet içeren oyunları çok severler. Aslında bunları aile bireyleri ile birlikte yapmayı daha çok severler. Kitap oku, ödev yap, derslerinden geri kalacaksın, ders çalış gibi zorlayıcı davranışlar, bu dönemde yararlı olmayacaktır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

