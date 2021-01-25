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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSKİ’nin KONESOB ile yaptığı protokol meyvelerini vermeye başladı

İHA

KOSKİ’nin KONESOB ile yaptığı protokol meyvelerini vermeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Konya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (KONESOB)’ne bağlı Konya Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı ile 2020 yılı Ocak ayında yaptığı protokol sayesinde artık işlemler, KOSKİ standartlarına uygun şekilde, odaya kayıtlı esnaf tarafından, zaman ve maliyetten tasarruf edilerek gerçekleştiriliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hem tüketicinin hem de esnafın işlerini kolaylaştırmak, maliyetleri minimize etmek ve zamandan tasarruf sağlamak için yeni projeler üretmeye devam ediyor. KONESOB’ne bağlı Konya Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı ile 4 Ocak 2020 tarihinde imzalanan İşe Başlama Durum Belgesi Protokolü’nün sonuçlarını ölçmek üzere 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, protokol kapsamında, KOSKİ standartlarında göre çalışmaları yürütüp, takip eden Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Esnaf Sarayı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya KOSKİ Genel Müdürlüğü’nü temsilen KOSKİ Abone İşleri Daire Başkanı İsmail Türkoğlu, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, KOSKİ Abone İşleri Şube Müdürü Mehmet Ceran ve KOSKİ Su Müracaat Şefi Ali Selvi katıldı.

“Masraflar minimize edilerek zamandan tasarruf sağlandı”
Protokolün KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Tesisatçılar Odası’na bağlı esnaf ile vatandaşlar açısından, işlerin kolaylaştırılması ve standart hale getirilmesi anlamında büyük bir kazanım olduğuna dikkat çeken KOSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı İsmail Türkoğlu, “Artık kayıt dışı faaliyetlerden doğan problemlerin önüne geçmek daha kolay hale geldi. KOSKİ standartlarına uygun hareket eden tesisatçılarımız, işlerini zamanında ve sorunsuz yapıyor. Daha önce çözüme kavuşturulamayan, sürekli tekrar eden arızalar ve bundan kaynaklanan masraflar minimize edildi ve zamandan tasarruf sağlanmış oldu” dedi.

“İmzalanan protokolden esnaf da memnun vatandaş da”
İmzalanan protokol ile birlikte işlem süreçlerinin daha kontrollü ve kurumsal bir safhaya ulaştığını ifade eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yapılan çalışmalardan Konya halkı ve KONESOB adına memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ünlügül de protokolün sağladığı faydalara değinerek farklı illerden söz konusu protokolle ilgili bilgi taleplerinin geldiğini sözlerine ekledi.
Toplantı, 2020 yılı değerlendirme sunumu sonrası, protokol kapsamında gerekli görülen iyileştirmeler ve 2021 yılı için yeni gereksinimler hakkında teklifler dile getirilerek sona erdirildi.

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