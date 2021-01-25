Özbek sürücünün kullandığı tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Özbekistan uyruklu sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Antalya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu K. M. (34) idaresindeki 80 S 89 0 OA plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tır kabini zarar görürken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araç trafiğine tek yönlü kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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