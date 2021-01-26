5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 14 kişinin, örgütle irtibatı olan 3 kişiyle temasa geçtikleri tespit edildi. Yapılan soruşturma kapasında bugün Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-26 12:10:12



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